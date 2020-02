Tyrkia truer med nært forestående offensiv i Idlib

utenriks

Det er bare et spørsmål om tid før en tyrkisk militæroffensiv innledes i Idlib, sa Erdogan onsdag og la til at samtaler han har hatt med det syriske regimets fremste støttespiller Russland, ikke har vært tilfredsstillende.

Erdogan krever at syriske regjeringsstyrker holder seg unna de tyrkiske stillingene i provinsen nordvest i Syria.

– En operasjon i Idlib er på trappene, sa Erdogan til partifeller i den tyrkiske nasjonalforsamlingen onsdag.

– Vi teller ned, vi kommer med våre siste advarsler, la han til.

Hundretusenvis av mennesker har flyktet nordover mot den tyrkiske grensen i Idlib, mens regimets styrker rykker stadig nærmere.

Russland advarer

Russland, som gir luftstøtte til de syriske regjeringsstyrkene, advarer Tyrkia mot å gå til angrep.

– Hvis vi snakker om en operasjon mot de legitime myndighetene i den syriske republikken og den syriske republikkens væpnede styrker, vil dette selvfølgelig være det verst tenkelige scenarioet, sier Kremls talsmann Dmitrij Peskov.

Tyrkia og Russland, som står på hver sin side i Syria, har forsøkt å opprettholde en skjør våpenhvileavtale i Idlib, som Erdogan og Russlands president Vladimir Putin ble enig om i fjor.

Den innebar at Russland og Tyrkia skulle ha militære observasjonsposter rundt om i Idlib, og at regjeringsstyrkene skulle holde seg unna.

Satt på spissen

Men opptrappingen etter at de syriske regjeringsstyrkene innledet en operasjon mot regionen, har satt situasjonen på spissen. Både tyrkiske og russiske soldater er drept de siste ukene.

Tyrkia vil ikke overlate Idlib til det syriske regimet og deres støttespillere, sier Erdogan og gjør det klart at dette er siste advarsel til regjeringsstyrkene om å trekke seg tilbake fra de tyrkiske observasjonsstillingene rundt om i Idlib.

Det syriske regimet til Bashar al-Assad har imidlertid gjort det klart at de nå er fast bestemt på å legge hele Syria under sin kontroll igjen etter ni års krig. I dag står bare de nordøstlige kurdiske områdene samt Idlib, dit opprørere fra andre regioner er forvist, igjen.

Erdogan sier at Tyrkia ikke har oppnådd det ønskede resultat av samtalene med Russland. Han sier samtalene vil fortsette, men at Russland er langt fra å ha innfridd de tyrkiske kravene.

Peskov sier på sin side at Russland vil fortsette å bruke sine kontakter i Tyrkia for å prøve å forhindre at situasjonen eskalerer enda mer.

En million på flukt

Offensiven i Idlib har ført til at nærmere 1 million mennesker er drevet på flukt nordover i retning den tyrkiske grensa, og hjelpeorganisasjoner bønnfaller verden om hjelp.

Syriske hjelpeorganisasjoner frykter at mange flere liv vil gå tapt om ikke verdenssamfunnet presser fram en våpenhvile og trapper opp hjelpen til flyktningene.

Rundt 900.000 mennesker har søkt tilflukt i områder som fortsatt er kontrollert av opprørere, samtidig som syriske regjeringsstyrker rykker fram og gjenerobrer det ene området etter det andre i de to provinsene Idlib og Aleppo.

– De flykter på jakt etter trygghet bare for å dø som følge av ekstreme værforhold og mangel på ressurser, framholdt Syrias allianse for hjelpeorganisasjoner (SNA) under en pressekonferanse i Istanbul onsdag.

