Hundrevis på vei ut av virusfast cruiseskip i Japan

Diamond Princess har ligget til kai i Yokohama sør for Tokyo siden 5. februar, mens de rundt 3.000 gjenværende menneskene om bord har sittet i karantene.

Alle som nå får forlate skipet, har testet negativt for covid-19-viruset de siste dagene. Planen er at cirka 500 personer skal kunne forlate skipet i løpet av onsdagen.

Flere passasjerer er allerede ute av skipet. Noen av dem gikk om bord i busser og drosjer, men det er ikke klart hvor de drar videre.

De som har bodd på lugar sammen med personer som har vist seg å være smittet, blir værende i karantene enda noen dager.

Japanske myndigheter har opplyst at det kan ta opp til tre dager å få alle testresultatene og før alle passasjerene kan få gå i land.

Kritikk mot Japan

Skipet ble satt i karantene etter at en tidligere passasjer viste seg å være smittet avcovid-19-viruset da han kom til Hongkong. Etter hvert har antall smittede steget jevnt og trutt, og i alt 542 personer om bord har til nå fått påvist smitten. Fortsatt befinner 169 av dem seg på skipet i påvente av transport til sykehus.

Japan får nå kritikk både for å la passasjerer gå i land og for det kritikere mener har vært en altfor slepphendt karantene om bord.

Frykten er at noen av passasjerene, som er fra 50 ulike land, likevel skal være smittet og bidra til at epidemien sprer seg.

Under karantenen måtte passasjerene først tilbringe all tid i lugarene. Deretter fikk de lov til å gå ut på dekk såframt de hadde på seg hansker og beskyttelsesmasker. De har også kunnet gå ut på balkongene sine der de har pratet med personer i nabolugarene uten å ha på seg beskyttelse.

Samtidig har ansatte beveget seg rundt i fellesområder og fortsatt å bruke samme baderom.

Sen testing

Japan får også kritikk for at testingen har vært så langsom at det er vanskelig å vite når personer ble smittet. I utgangspunktet omfattet testingen kun 300 personer. På grunn av kapasitetsproblemer måtte myndighetene etter hvert hente inn hjelp fra private selskaper, og dette har tatt tid.

En japansk professor i infeksjonssykdommer, Kentaor Iwate, ved Kobe universitet er svært kritisk til måten karantenen er blitt gjennomført.

– Det er svært sannsynlig at det skjedde smitteoverføringer om bord, sier Iwate, som har full forståelse for at andre land er bekymret.

Japanske myndigheter forsvarer seg med å si at det ikke fantes noen internasjonale retningslinjer for hvordan situasjonen skulle håndteres, og heller ikke for hvem som har ansvaret for når folk skal kunne forlate skipet. De insisterer også på at testene er svært pålitelige.

Amerikanere fløyet hjem

Men flere land er ikke trygge på at karantenen har virket og har begynt å evakuere sine egne statsborgere. Over 300 amerikanere er allerede fløyet tilbake til USA der de må tilbringe nye 14 dager i karantene. 14 av dem har så langt vist seg å være smittet.

Også Australia, Storbritannia, Canada og Hongkong planlegger å evakuere sine borgere.

Covid-19-viruset ble først oppdaget i den kinesiske byen Wuhan i desember. Onsdag var det registrert over 74.000 smittede i Kina, hvorav rundt 2.000 personer er døde.

Utbruddet på Diamond Princess er det største utenfor Kina.

