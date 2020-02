Sykehusdirektør i Wuhan bekreftet død av covid-19

utenriks

Kinas statskanal CCTV melder at direktør Liu Zhiming døde tirsdag morgen etter at alle forsøk på å redde ham mislyktes.

Minst seks andre helsearbeidere har dødd av det nye koronaviruset, mens 1.716 er blitt smittet, ifølge offisielle tall.

Allerede mandag meldte den kinesiske avisen Folkets dagblad at sykehusdirektøren var død. Det skjedde via en Twitter-melding, men dette ble fjernet kort tid etter. Et halvt døgn senere kom den offisielle bekreftelsen.

Også da legen som først meldte fra om covid-19-viruset, Li Wenliang, døde, ble de første meldingene fjernet fra internett og dødsfallet tilbakevist fra offisielt hold. Senere ble det imidlertid bekreftet. Over 72.000 kinesere er til nå smittet av covid-19-viruset, og nærmere 1.900 personer er døde.

