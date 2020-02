Rettssaken mot Netanyahu starter 17. mars

utenriks

Det opplyser både justisdepartementet og domstolen i Jerusalem. Det ventes at statsministeren vil være til stede under det innledende rettsmøtet.

Korrupsjonssaken kommer dermed for retten rundt to uker etter valget i Israel.

Etter langvarig etterforskning kunngjorde den israelske riksadvokaten i november at det skulle tas ut tiltale mot Netanyahu for flere tilfeller av bestikkelser, svindel og tillitsbrudd. Den ble formelt fremmet 28. januar.

Han er den første sittende statsministeren i Israels historie som er blitt tiltalt i en straffesak. Han kan fortsette som statsminister, tross straffesaken.

Meningsmålinger tyder ikke på at tiltalen har medført noen store endringer i velgernes partipreferanser foran valget på ny nasjonalforsamling 2. mars. Valget er det tredje i Israel på under ett år, etter at de to tidligere valgene ikke har ført fram til en levedyktig regjering.

