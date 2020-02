Bloomberg får delta i Demokratenes neste presidentdebatt

utenriks

Når Bloomberg entrer scenen i Las Vegas onsdag, er det første gang han stiller i en debatt med sine rivaler, blant dem senator Bernie Sanders og USAs tidligere visepresident Joe Biden.

En ny meningsmåling viser at Bloomberg har 19 prosent oppslutning på landsbasis. Målingen kommer fra NPR/PBS News Hour/Marist og ble publisert tirsdag.

– Mike ser fram til å slutte seg til de andre demokratiske kandidatene på scenen og vise hvorfor han er den beste kandidaten til å slå Donald Trump og samle landet, sier Bloombergs valgkampsjef Kevin Sheekey.

Nye regler

Demokratenes nasjonalkomité endret nylig reglene for hva som skal til for at kandidatene får lov å delta i debattene, noe som åpnet døra for Bloomberg.

Tidligere har kandidatene måttet vise til at de har samlet inn nok penger fra ulike givere. Bloomberg, som er god for rundt 60 milliarder dollar, finansierer valgkampen sin selv.

I debatten, som holdes tre dager før nominasjonsvalget i delstaten Nevada, møter Bloomberg senator Elizabeth Warren, senator Amy Klobuchar og eks-ordfører Pete Buttigieg i tillegg til Sanders og Biden.

Tom Steyer, som i likhet med Bloomberg er milliardær, håper fortsatt på å kvalifisere seg.

Venter til supertirsdag

Bloomberg er tidligere borgermester i New York. Han har ikke deltatt i de to første nominasjonsvalgene i Iowa og New Hampshire, og han kommer heller ikke til å delta i de to neste i Nevada og South Carolina.

Første gang han stiller som kandidat er supertirsdagen 3. mars da hele 14 delstater holder nominasjonsvalg. I stedet for å drive valgkamp i Nevada har Bloomberg turnert rundt i disse delstatene for å få et forsprang på de andre. Han har også brukt store summer på TV-reklame.

Det skal holdes nominasjonsvalg i alle USAs 50 delstater samt flere territorier før over 4.000 delegater avgjør hvem som blir Demokratenes presidentkandidat på partiets landsmøte i juli.

