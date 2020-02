Norske soldater har gjenopptatt treningen av irakiske styrker

utenriks

De norske og danske soldatene innstilte treningen av irakiske regjeringsstyrker etter et iransk missilangrep mot leiren 8. januar.

Ingen ble drept i det forhåndsvarslede angrepet, som var et svar på USAs likvidasjon av den iranske generalen Qasem Soleimani i Bagdad 3. januar.

Det norske styrkebidraget fra panserbataljonen i Troms forskanset seg i leiren og har nå vendt hjem etter endt oppdrag.

70 nye soldater, denne gangen fra Telemark bataljon, er nå på plass og har alt gjenopptatt oppdraget, opplyser oberstløytnant Ivar Moen ved Forsvarets operative hovedkvarter til NTB.

– De ankom fredag, men er alt i gang med oppdraget og har gjennomført møter med Iraks sjuende divisjon, som er den avdelingen de skal mentorere og trene, sier han.

– Treningen vil bli trappet opp gradvis etter hvert som de gjør seg kjent der, sier Moen.

De danske soldatene ventes å gjenoppta opptreningen ved månedsskiftet, opplyser forsvarsminister Trine Bramsen.

– I kampen mot terror er det viktig at Irak ikke på nytt blir et arnested for terroristers rekruttering og trening, sier hun til Ritzau.

