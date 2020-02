Australsk domstol: Razzia mot kringkaster var lovlig

utenriks

Bakgrunnen for hendelsen var at ABC i 2017 publiserte saker om australske spesialstyrker i Afghanistan. Spesialstyrkene ble anklaget for å ha begått krigsforbrytelser.

I fjor gikk politiet til aksjon mot kringkasterens redaksjon. Flere tusen dokumenter og datafiler om Afghanistan-krigen ble beslaglagt.

En politirazzia ble i fjor også gjennomført mot hjemmet til journalisten Annika Smethurst, som hadde skrevet saker om overvåking.

ABC mener razziaen mot deres redaksjon var ulovlig og i strid med ytringsfriheten og at de beslaglagte dokumentene må leveres tilbake. Men kringkasteren fikk mandag ikke medhold i dette i retten.

Lovverket i Australia ble for et par år siden strammet inn slik at det nå er ulovlig for journalister å motta hemmelig informasjon fra kilder i forsvaret eller landets etterretning.

ABC mener mandagens kjennelse er et slag mot journalistikken og demokratiet i Australia. Medieprofessor Catharine Lumby har tidligere uttalt til BBC at myndighetenes håndtering av mediene i Australia har fått et autoritært preg.

