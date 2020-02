Ni narkomane skutt og drept i Kabul

utenriks

En tiende person er funnet i live og brakt til sykehus med skuddskader. Motivet bak ugjerningen er ukjent, og ingen er pågrepet. Drapene skjedde lørdag kveld.

Ifølge statistikk fra 2015 er 3,6 millioner afghanere narkotikamisbrukere i en befolkning på cirka 37 millioner. Tusenvis lever på gaten og på gravlunder i Kabul.

Tidligere i februar ble det kjent at seks politifolk som jobbet for å avdekke narkotikakriminalitet, var pågrepet for selv å ha smuglet narkotika.

Afghanistan er verdens største produsent av heroin og opium. Da Taliban hadde makten, slo de hardt ned på dyrkingen av opiumsvalmuer, som er råstoffet i heroin. Men etter den USA-ledede invasjonen i 2001 har industrien tatt seg kraftig opp igjen.

