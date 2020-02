utenriks

Angrepet skjedde i Al-Jawf-provinsen lørdag, opplyser FNs kontor i Jemen. I tillegg til de 31 som ble drept, ble også tolv andre såret.

Angrepet skjedde dagen etter at et saudiarabisk jagerfly styrtet i Jemen. Houthi-opprørere i Jemen hevder at de skjøt ned flyet.

(©NTB)