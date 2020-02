Én drept og flere skadd i skyting i Berlin

utenriks

Fire personer ble behandlet av ambulansepersonell, skriver avisa Bild.

For tre av dem er skadene regnet som alvorlige. De skal ha kommer seg til sykehus selv, opplyser en talsperson fra brannvesenet til nyhetsbyrået DPA.

Området rundt Tempodrom ble sperret av etter hendelsen, og hundrevis av bevæpnede politifolk sikret området.

Besøkende ble eskortert ut mens politiet søkte i området. Politiet jakter flere mistenkte, men opplyser at det er for tidlig å si noe om bakgrunnen for skytingen.

Et tyrkisk komedieshow ble spilt på den populære scenen da skyteepisoden skjedde. Det er uklart om det er noen sammenheng mellom skytingen og opptredenen.

