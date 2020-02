Norge gir 46 millioner til å bekjempe covid-19-viruset

utenriks

Det opplyste statsminister Erna Solberg (H) under sikkerhetskonferansen i München fredag.

Det meste av pengene går til vaksinealliansen CEPI. 10 millioner skal gå til Verdens helseorganisasjon.

Norge jobber også for at flere andre land styrker sin innsats i dette arbeidet.

– Jeg har vært i kontakt med et betydelig antall av mine kolleger for å få dem til å bidra med penger til CEPIs vaksineutvikling, sier statsministeren.

Må regne med smittetilfeller i Norge

Støtten til vaksinealliansen skal bidra til at arbeidet med å utvikle en vaksine går så fort som mulig, ifølge regjeringen.

Solberg sier at vi må regne med at det vil komme smittetilfeller også i Norge.

– I tillegg til det helsemyndighetene gjør for å sikre oss i tilfelle noe skjer i Norge og vi får smittetilfeller her, som vi må anta at vi kan få, må vi bidra på internasjonale arenaer, sier Solberg i München.

Utgjør sikkerhetsrisiko

Denne typen sykdommer utgjør en sikkerhetsrisiko, ifølge Solberg. Hun kaller dette et globalt fellesproblem.

– Vi kan ikke mure oss inne. Det kommer sikkert nye virus i fremtiden som kanskje er sterkere og farligere, sier Solberg.

CEPI er et samarbeid mellom Norge, Tyskland og Ghana som følge av ebolautbruddet noen år tilbake. Formålet er å lage vaksiner mot epidemier og pandemier.

– Vi trenger en koordinert global innsats for å bekjempe videre smitte av covid-19. Norges bidrag vil gjøre verden bedre rustet til å håndtere både dette viruset og fremtidige utbrudd, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i en melding.

