Lukasjenko: Russland lokker med billig olje

utenriks

Under et besøk i en papirfabrikk sør i Hviterussland fredag sa Lukasjenko at Russlands president Vladimir Putin hadde insistert på en sammenslutning av de to landene under et møte mellom dem i forrige uke.

– De forstår integrasjon som å svelge Hviterussland. Det er ikke integrering, men inkorporering, og det vil jeg aldri godta, sa Hviterusslands autoritære president, som la til at Putin tilbød billig olje i bytte mot sammenslåing.

Spenningen har vært høy mellom de to landene i flere måneder. Da samtaler om nærmere samarbeid strandet, stanset Russland leveransene av olje. I forrige uke møttes de to presidentene for å løse knuten, men ble ikke enige.

Mange mistenker Putin for å sikte mot en sammenslutning av de to landene som en måte å beholde makten på når hans presidentperiode er over i 2024. Han kunne da bli statsoverhode for den nye staten.

