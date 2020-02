Aktor: Weinstein misbrukte sin makt

utenriks

– Den tiltalte var universets hersker, og vitnene var ikke annet enn maur han kunne tråkke på uten at det fikk følger for ham, sa aktor Joan Illuzzi i sin sluttprosedyre i saken mot ham i New York fredag.

Hun viste til at Weinstein ikke viste noen empati for sine ofre, og sa at han så seg ut kvinner som forsøkte å gjøre karriere i Hollywood.

Hun forklarte det faktum at mange av anklagene først kom år og tiår etter overgrepene, med at kvinnene trodde de var de eneste som var blitt utnyttet, og at han var en gigant i filmverdenen.

Må overbevise juryen

Sluttprosedyren er aktoratets siste mulighet til å overbevise juryen om Weinsteins skyld Juryen trekker seg tilbake tirsdag, og hvis de kommer til at Weinstein er skyldig, kan han tilbringe resten av livet bak murene.

67 år gamle Weinstein er tiltalt for å ha voldtatt skuespilleren Jessica Mann på et hotellrom i 2013 og for å ha tvunget sin tidligere assistent Mimi Haleyi til munnsex i 2006.

De to kvinnene ga følelsesladde vitnemål i saken, og det samme gjorde flere andre kvinner som var innkalt som vitner for å underbygge anklagene mot Weinstein.

Mange anklagere

Over 80 kvinner har stått fram med lignende anklager om seksuelle overgrep siden 2017, men mange av sakene er foreldet.

Weinsteins forsvarer brukte sine siste minutter i rettssalen til å prøve å skape et bilde av sin klient som et offer for overivrige anklagere som diktet opp et falskt bilde.

– I deres univers bærer kvinnene ikke noe ansvar for selskapene de går i, mennene de flørter med, valgene de tar for å fremme sine karrierer, flybillettene de tar imot, sa Donna Rotunno.

Hun forsøkte også å undergrave kvinnenes troverdighet ved å vise til hyggelige eposter de sendte til Weinstein etter de angivelige overgrepene.

