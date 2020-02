Weinsteins forsvarere hevder han er uskyldig

utenriks

Etter torsdagens avsluttende innlegg fra forsvarertemaet er det opp til juryen å ta stilling til vitneforklaringene og mulig bevismateriale. Juryen begynner sin behandling i neste uke. Hvis Weinstein blir kjent skyldig, risikerer han å måtte sone en livslang fengselsstraff.

- Han var uskyldig da han entret rettslokalet, han var uskyldig under alle vitneforklaringer, og han er uskyldig nå i dette øyeblikk, sa Donna Rotunno i sitt avsluttende innlegg i retten i New York.

Rotunno er kjent for å være skeptisk til hele MeToo-bevegelsen. Hun framholdt torsdag at påtalemyndigheten umulig kunne fraskrive kvinnene som anklager Weinstein, et visst personlig ansvar for at de valgte å gå opp til den mektige produsentens hotellrom.

Rettssaken dreier seg om to kvinners påstander om seksuelle overgrep i henholdsvis 2006 og 2013.

