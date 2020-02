Bombetrussel mot dansk reklamebyrå etter SAS-reklame

utenriks

Københavns politi bekrefter hendelsen. De ble varslet om trusselen mot reklamebyrået & Co i 5-tiden torsdag morgen.

– Et firma har mottatt trusler. Hva det nærmere dreier seg om, kan jeg ikke komme inn på, sier politiets talsmann Henrik Brix til Ritzau.

Journalister på stedet observerte at gaten er sperret av. En enhet fra forsvaret er på stedet, i tillegg til flere politibiler og ambulanser.

Bekrefter bombetrussel

Reklamebyrået bekrefter at det er snakk om en bombetrussel.

– Jeg kan bekrefte at det er en bombetrussel, og at politiet holder på å gjennomgå stedet. Vi følger deres instrukser og avventer situasjonen. Det er selvfølgelig veldig trist for våre medarbeidere, sier administrerende direktør Mikael Jørgensen til Danmarks Radio.

Ifølge dr.dk ble folk i området bedt om å holde seg innendørs. Det ligger et treningssenter i nærheten, og kunder ble holdt tilbake i en times tid før de kunne bli fulgt ut. Det er også et hostell i nabolaget, og flere av gjestene – noen av dem bare iført pysjamas – ble stående på gaten mens operasjonen pågikk.

Budskapet provoserte

Reklamefilmen som hevdet at ingenting er skandinavisk, ble møtt av en storm av reaksjoner i sosiale medier. Filmen ble fjernet både fra SAS' Facebook- og Youtube-side onsdag morgen, men senere samme dag var kampanjen iverksatt igjen – med noen endringer.

I filmen trekkes det fram en rekke ting som ofte forbindes med Skandinavia, som svenske kjøttboller, dansk rugbrød og bindersen. En fortellerstemme konstaterer så at «ingenting er skandinavisk – alt er kopiert».

– Misforstått

SAS svarte på kritikken med at det dreide seg om et koordinert angrep. Selskapet opplyste at reklamevideoen ble lagt ut på nytt i en «kortere og klarere» versjon og la til at kampanjens budskap ble misforstått.

Pressesjef John Eckhoff i SAS sa onsdag til NTB at selskapet står bak budskapet i filmen, som handler om at reiser beriker oss.

– Vi i SAS er stolte av vårt skandinaviske opphav og de verdiene som preger våre åpne, likestilte og demokratiske samfunn, sa han.

(©NTB)