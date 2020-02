Italias tidligere innenriksminister kan stilles for retten

utenriks

En spesialdomstol har anbefalt rettsforfølgelse av den tidligere innenriksministeren og visestatsministeren. Han anklages for ulovlig frihetsberøvelse etter at han nektet migranter på et skip å gå i land i Italia.

Men politikere i Italia kan ikke tiltales for handlinger de begikk mens de satt i regjering, hvis ikke immuniteten deres oppheves. Onsdag stemte senatet for å oppheve Salvinis immunitet.

Salvini, som leder det sterkt høyreorienterte partiet Ligaen, risikerer mellom seks måneder og 15 år i fengsel hvis han blir funnet skyldig

(©NTB)