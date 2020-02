Hele aktoratet i saken mot Roger Stone trekker seg

utenriks

At justisdepartementet overkjører sine egne statsadvokater og endrer deres påstand i en straffesak, er svært uvanlig.

Men tirsdag varslet departementet at dette vil skje i saken mot Stone.

Aktoratet i saken ba dagen før om at Stone må dømmes til mellom sju og ni års fengsel. Han er kjent skyldig i å ha løyet for Kongressen og forsøkt å påvirke vitner.

– Dette er en grusom og veldig urettferdig situasjon, skrev president Donald Trump om aktors påstand på Twitter tirsdag.

Trakk seg umiddelbart

Senere samme dag opplyste justisdepartementet at det vil anbefale lavere straff for Stone.

Den høyst uvanlige handlingen fikk ett av medlemmene av aktoratet å trekke seg fra sin stilling som visestatsadvokat noen timer senere. Jonathan Kravis sa i retten at han trakk seg fra stillingen og derfor ikke lenger representerte staten i saken.

To av de andre juristene i aktoratet, Aaron Zelinsky og Adam C. Jed, trakk seg fra deretter fra saken. Zelinsky trakk seg også fra en stilling som spesialetterforsker ved påtalemyndighetens kontor i Washington.

Et fjerde medlem av aktoratet, Michael J. Merendo, trakk seg også, skriver New York Times.

Oppsigelsene anses som en protest mot Trump-administrasjonens håndtering av Stone-saken og har sendt sjokkbølger gjennom det juridiske miljøet, skriver nyhetsbyrået DPA.

Demokratene krever gransking

Roger Stone ble tiltalt i forbindelse med etterforskningen av Russlands antatte forsøk på å påvirke presidentvalget i USA i 2016.

Stone var blant annet tiltalt for å ha løyet for de folkevalgte om sine forbindelser til WikiLeaks. Han var også tiltalt for å ha hindret en etterforskning i etterretningskomiteen i Representantenes hus om hvorvidt Trumps valgkamp var koordinert med Russland i et forsøk på å påvirke valgresultatet.

67 år gamle Stone er en eksentrisk og mangeårig aktør i Det republikanske partiet.

Lederen for Demokratene i Senatet, Chuck Schumer, reagerer svært sterkt på justisdepartementets beslutning. Han mener det forgår en forvrengning av rettsstaten i USA for å tilfredsstille Trumps ønsker og behov.

– Generalinspektøren i justisdepartementet må umiddelbart starte en etterforskning, sa Schumer.

Justiskomiteens leder Jerry Nadler advarer om farene ved at presidenten blander seg inn i det juridiske systemet og sier komiteen i Representantenes hus vil granske saken.

