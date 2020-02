Wuhan-viruset: Britisk mann har smittet 11 personer

utenriks

Den britiske mannen som har smittet minst elleve andre mennesker, har ikke vært i Kina. Han ble smittet på en konferanse i Singapore og tok deretter med seg smitten på ferie i den franske delen av Alpene, før han ble diagnostisert i Storbritannia.

Fem personer er innlagt på sykehus i Frankrike, fem i Storbritannia og én på Mallorca i Spania.

WHO-sjefen Tedros Adhanom Ghebreyesus advarer mot at dette kan være gnisten som tenner en større brann.

– Men enn så lenge er det bare en gnist. Vårt fokus er fortsatt å begrense smitten, sier Ghebreyesus.

I Storbritannia er det registrert åtte tilfeller, og myndighetene advarer om at utbruddet av Wuhan-viruset er en alvorlig trussel.

Over 1.000 døde av Wuhan-viruset

Samtidig har tallet på døde i virusutbruddet i Kina passert 1.000, opplyser kinesiske myndigheter. Over 42.600 er smittet av det nye coronaviruset.

Det eksakte tallet på døde på landsbasis i Kina økte til 1.016 tirsdag. Økningen kommer etter at det ble meldt om 108 nye dødsfall. 103 av dem i Hubei-provinsen, der utbruddet startet.

I den daglige oppdateringen bekrefter helsemyndighetene i Hubei at 2.097 flere personer er smittet av det nye coronaviruset i provinsen. Til sammen er det nær 2.500 nye smittede i hele Kina.

Det bringer tallet på bekreftede smittetilfeller i Kina opp i mer en 42.600. Tallet er basert på tidligere tall offentliggjort av myndighetene.

Flere tiltak

Viruset dukket først opp på et marked i byen Wuhan i Hubei-provinsen, der det ble solgt en rekke levende dyr og dyreprodukter, trolig også utrydningstruede pangoliner.

Kinas president Xi Jinping møtte mandag medisinsk personell og pasienter på et sykehus i Beijing. Han sa at Kina var klar til å innføre flere tiltak for å begrense spredningen av viruset, opplyser den statlige kringkasteren CCTV.

25 land er så langt rammet av Wuhan-viruset. WHO har nå utplassert en gruppe spesialister i Kina ledet av Bryce Aylward, som også ledet innsatsen under ebolaepidemien i Vest-Afrika mellom 2014 og 2016.

(©NTB)