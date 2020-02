Weinstein-forsvarere prøvde å så tvil om kvinnenes troverdighet

utenriks

Den tidligere Hollywood-mogulen er tiltalt for to overgrep. Han skal ha voldtatt en tidligere skuespiller i 2013 og med tvang ha utført oralsex på en annen kvinne i 2006.

Under rettssaken i New York har flere andre kvinner også vitner om overgrep Weinstein skal ha begått. Aktoratet mener dette illustrerer et handlingsmønster.

Weinstein selv hevder at alle seksuelle handlinger var frivillige, og forsvarerne hans har forsøkt å sannsynliggjøre dette. De har hevdet at kvinnene innledet seksuelle forhold med Weinstein for å fremme karrierene sine i filmbransjen.

Begge de fornærmede kvinnene har erkjent at de hadde frivillig sex med Weinstein etter at overgrepene skal ha blitt begått. En av dem hadde et lengre forhold med ham, som hun har beskrevet som komplisert og nedverdigende.

Den tidligere filmprodusenten bekreftet tirsdag at han ikke ønsket å forklare seg i retten. Partene skal holde sine sluttinnlegg senere denne uken, før en jury skal avgjøre skyldspørsmålet.

67 år gamle Weinstein risikerer livsvarig fengsel hvis han blir funnet skyldig. Anklagene mot ham markerte starten på metoo-bevegelsen i 2017.

(©NTB)