Over 1.000 døde av Wuhan-viruset

Det eksakte tallet på døde på landsbasis i Kina økte til 1.011 tirsdag. Økningen kommer etter at det ble meldt om 103 nye dødsfall i Hubei-provinsen, der utbruddet startet.

I den daglige oppdateringen bekrefter helseyndighetene i Hubei at 2.097 flere personer er smittet av det nye coronaviruset i provinsen.

Det er nå mer en 42.200 bekreftede smittetilfeller i Kina. Tallet er basert på tidligere tall offentliggjort av myndighetene.

Viruset dukket først opp på et marked i byen Wuhan i Hubei-provinsen, der det ble solgt en rekke levende dyr og dyreprodukter, trolig også utrydningstruede pangoliner.

Kinas president Xi Jinping møtte mandag medisinsk personell og pasienter på et sykehus i Beijing. Han sa at Kina var klar til å innføre flere tiltak for å begrense spredningen av viruset, opplyser den statlige kringkasteren CCTV.

Et team fra Verdens helseorganisasjon (WHO) bestående av internasjonale eksperter kom til Kina mandag. Før avreise uttrykte WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus bekymring for at det var oppdaget noen smittetilfeller hos personer utenfor Kina som ikke hadde reist til landet.

I Storbritannia er det nå registrert åtte tilfeller, og myndighetene advarer om at utbruddet av Wuhan-viruset er en alvorlig trussel.

