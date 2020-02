Minst seks drept i selvmordsangrep i Kabul

utenriks

Blant de drepte var det fire militære og to sivile i et angrep som var det første store angrepet på flere måneder i byen. Minst tolv mennesker er såret, hvorav fem er sivile.

– Eksplosjonen var et selvmordsangrep med sivile sårede, sa talskvinne Marwa Amini i innenriksdepartementet til nyhetsbyrået AFP tidlig tirsdag morgen.

Et vitne nær stedet vest i Kabul bekreftet eksplosjonen. Det ble også meldt om skyting og eksplosjoner i sosiale medier. Militærakademiet, som ligger i den vestlige utkanten av byen, er angrepet tidligere.

Ingen har umiddelbart påtatt seg ansvaret for angrepet, men både Taliban og IS har tidligere utført angrep i Kabul. Taliban sier imidlertid at de ikke står bak dette angrepet, ifølge talsperson Zabihullah Mujahid.

De siste tre månedene har det vært relativt rolig i Kabul i påvente av muligheten for en fredsavtale med USA. Taliban har holdt igjen angrep i Kabul for ikke å ødelegge denne muligheten.

(©NTB)