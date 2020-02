Trump kutter i velferden i nytt budsjettforslag

utenriks

I tillegg dropper han en tidligere tidsplan for å få bukt med USAs enorme budsjettunderskudd. Målet nå er å få budsjettet i balanse i 2035, ifølge Washington Post.

Prioriteringene i Trumps budsjettforslag for 2021 minner om hans forslag for tidligere år. Det kuttes i velferdstiltak for fattige, mens verdens desidert største forsvarsbudsjett blir enda litt større.

Budsjettforslaget blir nærmest garantert avvist av Kongressen, og regnes derfor i stor grad som et utspill der Trump formidler sine politiske prioriteringer.

(©NTB)