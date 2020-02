Brad Pitt vinner Oscar for beste birolle

utenriks

Pitt spiller en avslappet stuntmann i filmen «Once Upon a Time … in Hollywood», som er regissert av Quentin Tarantino.

– Jeg er ikke typen som ser meg tilbake, men dette har fått meg til å gjøre det. «Once upon a time in Hollywood», ja er ikke det sant, sa Pitt da han mottok prisen.

Pitt har en Oscar-statuett fra før. Den fikk han som produsent for filmen «12 Years a Slave».

De andre nominerte til beste mannlige birolle var Joe Pesci og Al Pacino for skuespillerprestasjonene i «The Irishman», Anthony Hopkins («The Two Popes») og Tom Hanks («A Beautiful Day in the Neighborhood»).

(©NTB)