utenriks

Jordskjelvet ble målt til 6.2 av US Geological Survey og hadde sitt senter 31 kilometer under bakken, 122 kilometer sør for byen Kokopo på øya New Britain.

Det bor i underkant av 9 millioner mennesker i Papua Ny-Guinea, men på New Britain bor det bare drøyt 300.000.

(©NTB)