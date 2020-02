Trump-toll rammer franske vinbønder

utenriks

Eksporten av vin til USA falt 44 prosent i november, sammenlignet med måneden før, opplyser Frankrikes viseutenriksminister Jean-Baptiste Lemoyne.

Vin og en rekke europeiske delikatesser ble den 18. oktober ilagt 25 prosent toll i USA.

Tollen ble et sjokk for franske vinbønder, sier Lemoyne, og føyer til at Frankrike har bedt EU om støtte for å kompensere for tapene.

Han oppgir ikke samlede tall for vineksporten. Amerikansk statistikk fra januar viser imidlertid at vinimporten fra Frankrike falt til bare 57,1 millioner dollar i november, etter å ha vært på 130 millioner dollar måneden før.

(©NTB)