FN-ekspert kaller fattigdommen i Spania for grusom

– Fattigdomsnivået som finnes i Spania, reflekterer et politisk valg som helt tydelig er tatt i løpet av det siste tiåret, sa Philip Alston på en pressekonferanse fredag.

Han er FNs spesialrapportør for ekstrem fattigdom og menneskerettigheter og har de tolv siste dagene vært på rundreise i Spania for å samle inn informasjon om levekårene til landets fattigste.

I løpet av turen har han besøkt steder som mange spanjoler ikke ville trodd var en del av Spania, mener han.

Han kaller ulikhetene i landet for sjokkerende store, men håper at den nye røde regjeringen kan bli et lyspunkt ettersom den har sagt at den vil kjempe for sosial rettferdighet.

Alston sier at han blant annet har møtt romfolk som bor på søppelplasser, familier som må velge mellom mat og oppvarming, og andre som risikerer å bli kastet ut fra boligene sine.

Underveis har han også møtt migranter som lever under forhold som trolig er det verste han noensinne har sett, sier han.

Da finanskrisen rammet i 2008, sendte det sjokkbølger gjennom spansk økonomi. I fem år krympet landets BNP, men i 2013 snudde det og oppturen begynte.

Men mange har blitt værende i fattigdommen som ble skapt av finanskrisen, og landet lider fortsatt under høy arbeidsledighet og en kraftig boligkrise. Det sosiale sikkerhetsnettet har samtidig forsvunnet.

Alstons endelige rapport skal legges fram i FNs menneskerettighetsråd i Genève i juni.

