Trump feiret frifinnelsen: – Vi har vært gjennom et helvete

Den amerikanske presidenten samlet torsdag noen av sine nærmeste medarbeidere og familie i Det hvite hus for å holde en tale i etterkant av at riksrettssaken mot ham endte med frifinnelse.

– Det har vært en veldig urettferdig situasjon, sa Trump, som blant annet takket advokatteamet sitt, som også var til stede i salen.

Presidenten holdt fram forsiden av torsdagens Washington Post hvor det står «Trump aqutted» (Trump frikjent) med fete typer – til applaus fra salen.

– Det er nok det eneste gode oppslaget jeg har fått, sa han.

– Heksejakt

Trump valgte å trekke linjer bakover i presidentperioden. Han kritiserte flere ganger tidligere FBI-sjef James Comey, som satte i gang de første undersøkelsene av Russlands innblanding i valgkampen og forbindelsene til Trumps valgkamp.

– Hvis ikke jeg hadde sparket Comey – som var en katastrofe – hadde jeg kanskje ikke stått her i dag. Vi tok ham på fersk gjerning, sa presidenten, som gjentok påstander om at han er blitt utsatt for en heksejakt.

Han kalte prosessen mot ham for en skam.

– Dette bør ikke skje med noen andre presidenter, noen gang. Jeg vet ikke om noen andre presidenter ville taklet det.

– Ber for ham

I forkant av Trumps tale, holdt Demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, sin ukentlige pressekonferanse. Der langet hun ut mot presidenten.

– Jeg ber for ham, fordi han er så langt utenfor grunnloven, våre verdier og landet vårt, sa Pelosi, som tidligere i uken vakte oppsikt da hun rev i stykker en kopi av Trumps tale om rikets tilstand.

Hun forsvarer avgjørelsen.

– Jeg føler meg veldig frigjort. Jeg føler at jeg har vært så høflig som det er mulig å være. Jeg har vist respekt på alle nivåer. Jeg sier til medlemmene hele tiden, at det ikke finnes noe slikt som evig fiendskap, sa hun.

Fikk republikansk motstemme

Republikanerne, som har flertall i senatet, sørget for å frikjenne Trump i riksrettssaken. Alle de republikanske senatorene stemte mot å felle ham, bortsett fra Mitt Romney, noe som har falt presidenten tungt for hjertet.

– Hadde den mislykkede presidentkandidaten Mitt Romney viet den samme energien og sinnet til å slå en vaklende Barack Obama som han på sin skinnhellige måte gjør mot meg, kunne han ha vunnet valget, har Trump skrevet på Twitter.

Romney har sagt at beslutningen han tok var en av de vanskeligste han noen gang har stått overfor. Han sier han måtte stemme i overensstemmelse med sin samvittighet og sin mormonske tro.

– Som senator har jeg sverget en ed til Gud at jeg vil tjene rettferdigheten upartisk. Med min stemme viser jeg mine barn og deres barn at jeg gjorde min plikt etter beste evne, sier han.

(©NTB)