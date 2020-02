Sudans leder nekter for å ha lovet normalisering med Israel

utenriks

Israels statsminister Benjamin Netanyahu hevder at et slikt løfte ble gitt i et møte med Burhan i Uganda mandag.

– Historisk, tvitret Netanyahu etter møtet med lederen for Sudans overgangsstyre.

Sudan har i flere tiår sluttet opp om en arabisk boikott av Israel og anerkjenner ikke landet.

En talsmann for overgangsregjeringen i Khartoum avviser at Sudan har endret syn på Israel og sier at møtet med Netanyahu var Burhans «personlige initiativ».

– Han har fortalt oss at han ikke ga noe løfte og ikke snakket om å normalisere forbindelsene, sier Faisal Mohamed Salih.

– Denne regjeringen har et svært begrenset mandat. Spørsmålet om forholdet til Israel er utenfor regjeringens mandat, sier han.

