Russland ikke klar for oljekutt

Russland er ikke formelt med i Organisasjonen for oljeeksporterende land (Opec), men samarbeider tett med gruppen. Nye produksjonskutt for å få opp oljeprisen er blitt aktuelt etter at utbruddet av Wuhan-viruset har rammet verdensmarkedet.

Møtet i Opecs tekniske komité begynte tirsdag. Saudi-Arabia har foreslått å kutte oljeproduksjonen med 600.000 fat per dag, ifølge Wall Street Journal. Det har Russland avvist, og dermed står situasjonen i stampe.

Russland har bedt om at møtene gjenopptas, men hvordan og når er ikke klart, melder det russiske nyhetsbyrået Tass, med henvisning til anonyme kilder.

– Jeg kan ikke si hva vi er klar for eller hva vi ikke er klar for uten å ha en klar forståelse for situasjonen og en tydelig prognose for utviklingen i coronavirusutbruddet, sier landets energiminister Alexander Novak.

To tredeler av Kinas oljeimport kommer fra Opec og Russland.

