utenriks

Trump er tiltalt for å ha misbrukt makten sin og for å ha hindret Kongressen. Den sittende presidenten anklages for å ha presset Ukraina til å etterforske Trumps politiske rival, Joe Biden, ved å holde tilbake militære midler.

I desember vedtok et flertall i Representantenes hus å stille Trump for riksrett, men i Senatet kreves det to tredels flertall blant de 100 senatorene. Republikanerne har flertall i Senatet.

