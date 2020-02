Buttigieg leder i Iowa

utenriks

Da 62 prosent av stemmene fra valgkretsene var telt opp, hadde Pete Buttigieg fått 26,9 prosent av stemmene. Bernie Sanders ligger på 25,1 prosent. Deretter følger Elisebeth Warren med 18,3 prosent, mens tidligere visepresident Joe Biden får 15,6 prosent.

I en tale fra New Hampshire understreker Buttigieg at alle stemmene ikke er offentliggjort ennå, men han sier at det likevel er en seier for kampanjen hans.

– Uansett hva som skjer videre, fakta viser en forbløffende seier for denne valgkampen, sier Buttigieg, som startet talen med å fortelle at valgkampen hans startet for et år siden med bare fire ansatte, ingen kjente navn, ingen penger og en strategi som ingen levnet mye håp.

Den tidligere ordføreren fra South Bend i Indiana sier at han med det foreløpige resultatet har tatt sin plass i kampen om å erstatte dagens president.

Uakseptabel

Leder for Demokratene i Iowa, Troy Price, opplyser på en pressekonferanse tirsdag kveld at forsinkelsen av resultatene er «uakseptabel».

Han legger samtidig vekt på at resultatene som nå offentliggjøres er sikre og korrekte.

Det er ukjent når resten av stemmene vil bli offentliggjort.

Nominasjonsvalget i Iowa, som ble holdt som folkemøter eller såkalte velgerforsamlinger, gikk av stabelen mandag, og resultatene var opprinnelig ventet å komme ved 4-tiden natt til tirsdag norsk tid.

Men tekniske problemer har gjort at resultatene har blitt kraftig forsinket. Ifølge Demokratene var det problemer med en app der resultatene fra alle folkemøtene skulle meldes inn, som er årsaken til forsinkelsen.

Viktig delstat

De siste 20 årene har alle som har endt opp som Demokratenes presidentkandidat, vunnet nominasjonsvalget i Iowa.

Det er langt fra sikkert at vinneren av mandagens valg kommer til å bli Donald Trumps utfordrer i presidentvalget 3. november. Men skal man tro statistikken, er sjansene gode.

Fem av de sju siste vinnerne har endt opp med å bli Demokratenes presidentkandidat, blant dem er både Al Gore, John Kerry, Barack Obama og Hillary Clinton. Sistnevnte vant knapt over en av dette årets favoritter, Bernie Sanders, for fire år siden.