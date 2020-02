utenriks

– Vi jobber med en plan for fred og forsoning og forsøker å få setningene og kommaene på riktig plass, sier Pompeo.

– Vi har også tidligere vært nær en slik avtale, et stykke papir som vi kom fram til i fellesskap, men Taliban var ikke i stand til å vise at de virkelig ønsket eller at de var i stand til å levere og til å redusere volden, sier han.

– Vi krever derfor nå tydelig bevis for at de ønsker og er i stand til å redusere volden, sier Pompeo.

