Lekket lydopptak skal vise at Iran umiddelbart visste at passasjerfly ble skutt ned

Lydfilen var en del av bevisene som iranske myndigheter delte med Ukraina etter flystyrten.

Opptaket mellom iransk luftkontroll og en pilot i et fly som fløy samtidig, skal vise at iranske myndigheter umiddelbart visste at et missil forårsaket flystyrten.

Iran nektet først for at flyet ble skutt ned, men har senere innrømmet at flyet ble skutt ned med to missiler av landets luftforsvar.

Alle de 176 personene omkom da det ukrainske passasjerflyet ble skutt ned kort tid etter avgang fra Teheran 8. januar.

