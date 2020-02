utenriks

En talsmann for det kinesiske utenriksdepartementet, Hua Chunying, uttalte seg om situasjonen på en pressekonferanse mandag.

Hua sa det hastet med å skaffe det medisinske utstyret.

Over 17.000 mennesker er bekreftet smittet av Wuhan-viruset i Kina, og over 360 har mistet livet. Flere store byer er nærmest isolert for å hindre spredning av sykdommen.

