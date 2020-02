Russland innfører visum for turister fra Kina

utenriks

I ordren som ble publisert på regjeringens nettsider lørdag, heter det at tiltaket innføres av hensyn til «landets trygghet, for å beskytte folkehelsen og for å hindre spredningen av det nye coronaviruset».

Tidligere denne uka bestemte Moskva at Russlands landgrense med nabolandet skulle stenges. Russland bekreftet det første tilfellet av Wuhan-smitte fredag.

Lørdag innførte Australia innreiseforbud for utlendinger som har vært i Kina i løpet av de siste to ukene. Forbudet er nærmest identisk med tiltaket som USA varslet få timer tidligere.

Fra søndag iverksetter USA et innreiseforbud for personer som har vært i Kina i løpet av de siste 14 dagene, med unntak for amerikanske borgere, deres nærmeste familie og personer med permanent opphold i USA.

De samme unntakene gjelder i Australia.

(©NTB)