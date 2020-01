Trump nær seier i riksrettssaken

utenriks

Hvis nye vitner kalles inn til Senatet for å forlare seg, vil saken kunne ta betydelig lenger tid.

Men i Senatet har Republikanerne flertall, og de aller fleste av dem sier nei til nye vitner. Demokratene er nødt til å overbevise minst fire republikanere til å støtte kravet for å få gjennomslag.

Den republikanske senatoren Lamar Alexander har vært regnet som en mulig støttespiller, men han har nå erklært at det ikke er behov for nye bevis i saken.

Dermed blir det trolig ikke flertall for flere vitner. Det betyr at avstemningen om skyldspørsmålet kan holdes om kort tid, kanskje allerede fredag. Alt tyder på at Trump blir frifunnet.

