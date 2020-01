Trump forbyr innreise for utlendinger som har vært i Kina

utenriks

Innreiseforbudet trer i kraft søndag 2. februar kl. 23 norsk tid.

– Utenlandske borgere, bortsett fra dem som er i nærmeste familie med amerikanske statsborgere og borgere med permanent opphold, som har reist i Kina de siste 14 dagene, vil bli nektet innreise til USA, sier helseminister Alex Azar.

I tillegg vil alle amerikanske statsborgere som vender hjem fra Hubei, pålegges en 14 dager lang karantene ved en institusjon. Utbruddet av det nye coronaviruset startet i millionbyen Wuhan i Hubei-provinsen desember.

Enhver amerikansk borger som vender tilbake til USA etter å ha vært i andre deler av det kinesiske fastlandet i løpet av de siste 14 dagene, blir gjenstand for helseundersøkelser ved innreise. De vil dessuten bli pålagt å holde seg i isolasjon hjemme i to uker.

– Smitterisikoen for amerikanere er fortsatt lav, og med disse og andre tidligere tiltak, så jobber vi for at risikoen skal forbli lav, sier Azar.

Wuhan-viruset kan arte seg som en mild forkjølelse eller ha et alvorlig forløp med dødelig utgang, først og fremst for eldre og personer med svekket helse.

Nesten 10.000 mennesker er på knapt to måneder smittet av det nye coronaviruset fra Wuhan, de aller fleste i Kina. Sykdommen har så langt krevd 213 liv, samtlige i Kina.