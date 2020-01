51 senatorer stanset forsøk på å kalle inn vitner riksrettssaken

utenriks

Da høringen begynte fredag kveld norsk tid, var det ingenting som tydet på at demokratene vil nå gjennom med sitt krav om å kalle inn vitner og legge fram nye dokumenter i saken.

Da det omsider var duket for avstemning, ble Mitt Romney og Susan Collins som ventet de to eneste republikanerne som stemte for forslaget.

For å få gjennomslag, måtte Demokratene fått med seg ytterligere to republikanere på laget.

På demokratisk side har det vært et særlig sterkt ønske om å få John Bolton til å forklare seg i Senatet. Han var USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver i perioden der president Donald Trump anklages for maktmisbruk.

Det er fortsatt uklart når Senatet vil sette punktum for riksrettssaken. Uansett når det skjer, vil det republikanske flertallet etter alt å dømme frikjenne Trump. Det trengs to tredels flertall for å avsette ham.

Ifølge senatsleder Mitch McConnell vil nå den videre prosessen og rettssaken bli avgjort i løpet av de neste dagene.

I en ny bok som ennå ikke er utgitt, bekrefter Bolton ifølge lekkasjer at Trump ønsket å stanse militær bistand til Ukraina inntil ukrainerne startet en etterforskning som ville involvert USAs tidligere visepresident Joe Biden.

Demokratene i Representantenes hus har tiltalt Trump for maktmisbruk i forbindelse med at han holdt tilbake militærbistand til Ukraina og samtidig ba Ukrainas president etterforske tidligere visepresident Joe Biden. De anklager ham også for å ha hindret etterforskningen.