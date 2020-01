Israel besvarte raketter fra Gaza med bombing fra luften

utenriks

Den israelske hæren kunngjorde onsdag at den sender forsterkninger til den okkuperte Vestbredden og nær Gazastripen, der rasende palestinere protesterer mot USAs nye Midtøsten-plan.

Både på Vestbredden og Gazastripen var det onsdag protester mot planen. Onsdag kveld meldte også den israelske hæren om skyting av raketter fra Gazastripen mot Israel.

Som svar på dette bombet det israelske luftvåpenet flere mål inne på Gazastripen, opplyste det israelske forsvaret sent onsdag kveld.

Sender flere soldater

Den omstridte planen ble tirsdag lansert av president Donald Trump på en pressekonferanse han holdt sammen med Israels statsminister Benjamin Netanyahu.

– Som følge av den pågående vurderingen av situasjonen er det besluttet å forsterke avdelingene i Judea og Samaria samt Gaza med flere kampstyrker, opplyser hæren.

I uttalelsen har hæren valgt å bruke den bibelske betegnelsen for Vestbredden.

Sammenstøt

Flere steder på Vestbredden var det i løpet av dagen sammenstøt mellom palestinske demonstranter og israelske soldater, og det er ventet flere protester de neste dagene.

Trumps forslag oppfattes som et knefall for mange av kravene som Israels høyreregjering har gått inn for. Den åpner for at Israel annekterer viktige deler av den okkuperte Vestbredden, og den gir også Israel kontroll over Jerusalem, som ifølge Trump er «Israels udelelige hovedstad».

Bitterhet i Libanon

Også i Libanon var det onsdag kraftige protester. I landets palestinske flyktningleirer haglet skjellsordene mot Trumps plan som palestinerne mener fratar dem alle rettigheter.

– Trumps ord betyr ingenting for oss. Dette er ikke hans land, og det er ikke opp til ham å kjøpslå eller selge eller gi det til noen andre, sier Sawsan Warde, en palestinsk kvinne som bor i en av flyktningleirene i Beirut.

