– De siste dagene har vi sett tyrkiske skip med syriske leiesoldater komme til libysk jord, sa den franske presidenten under et møte med Hellas' statsminister Kyriakos Mitsotakis onsdag.

Han la til at dette er et klart brudd på hva Erdogan lovet på den internasjonale Libya-konferansen, som ble holdt i Berlin for halvannen uke siden. Der lovet en rekke ledere at de ikke lenger ville blande seg inn i konflikten i Libya, for eksempel ved å gi partene militær støtte.

