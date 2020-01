Facebook raser på børsen etter kvartalsrapport

utenriks

Hver måned er om lag 2,5 milliarder mennesker inne på det sosiale mediet, som har lagt et sterkt år bak seg. I 2019 økte aksjekursen med 51 prosent tross ny konkurranse fra aktører som Tiktok, og antall brukere økte med 8 prosent.

Hvis Instagram og WhatsApp også regnes med, er antall brukere per måned oppe i 2,9 milliarder.

Men mens økningen i antall brukere er på linje med analytikernes prognoser, er mange investorer bekymret når det gjelder selskapets driftsmargin og kostnader.

Selskapet er under press i flere land, der det er reist krav om at Facebook tar mer ansvar for bruken av nettstedet. Det har ført til at selskapet har brukt store ressurser på å forbedre innholdet og sikkerheten på plattformene sine.

Etter at resultatet for fjorårets tre siste måneder ble kjent onsdag, falt aksjekursen med over 6 prosent, selv om mange av tallene som ble lagt fram, var bedre enn ventet.

Overskuddet lå på 7,35 milliarder dollar, 7 prosent mer enn et år tidligere, mens inntektene steg med 25 prosent til 21,1 milliarder dollar, ifølge selskapet.

(©NTB)