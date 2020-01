Republikanerne under press til å innkalle Bolton som vitne

utenriks

Republikanerne har 53 plasser i Senatet mot Demokratenes 47. Dermed må fire republikanere slutte seg til Demokratenes krav for at forslaget om å innkalle Bolton og andre vitner skal få flertall.

Den republikanske senatoren Mitt Romney tror det vil bli nok republikanere som stemmer for å la Bolton vitne.

– Det blir stadig klarere at det vil være viktig å høre John Bolton. Jeg tror det blir stadig mer sannsynlig at andre republikanere vil slutte seg til oss som mener at vi bør høre John Bolton, sa Romney mandag.

Anklager i bok

Trump anklages for å ha holdt tilbake amerikansk militærhjelp til Ukraina i et forsøk på å presse landet til å starte en etterforskning av Trumps politiske rival Joe Biden og hans sønn Hunter.

Bolton er i ferd med å skrive en bok, og ifølge New York Times har han i et utkast skrevet at Trump i august sa at han ønsket å holde tilbake militærhjelp til Ukraina inntil ukrainske myndigheter startet en etterforskning av Biden, som kan bli Trumps motkandidat i høstens presidentvalg.

Trump anklages også for å ha hindret etterforskningen av anklagene mot ham.

Mens det trengs 51 senatorer for at det skal kunne innkalles flere vitner, trengs det hele 67 senatorer – to tredels flertall – for å avsette Trump.

– I riksrettens tid

En av Trumps forsvarere, Ken Starr, hevdet mandag at USA er inne i «riksrettens tid» og at det er en overdreven bruk av riksrett blant USAs politikere.

Uttalelsen vekker oppsikt ettersom Starr var den sentrale etterforskeren i riksrettssaken mot daværende president Bill Clinton på slutten av 1990-tallet.

– Å stille en president for riksrett er blitt et våpen som man bruker mot sine politiske motstandere, sa Starr.

For å underbygge argumentet om at riksrett blir brukt for ofte, viste Starr til at det kun var én riksrettssak i de to første århundrene av USAs historie. Saken mot Trump er den tredje noensinne.

Trump ut mot Bolton

Trump brukte mandag Twitter til å lange ut mot Bolton.

– Jeg fortalte ALDRI John Bolton at bistanden til Ukraina var knyttet til etterforskningen av Demokratene, deriblant Biden-familien, skriver Trump.

Han legger til at den eneste grunnen til at Bolton skriver dette nå, må være at han ønsker å selge boken sin.

(©NTB)