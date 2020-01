Polens president: – Minnet om Auschwitz må holdes levende

utenriks

– Det er et privilegium og en ære å gjenta Polens forpliktelse om å nære minnet og beskytte sannheten om det som skjedde her, sa Duda i talen sin da han åpnet den offisielle markeringen av at det er 75 år siden Auschwitz ble frigjort av sovjetiske soldater.

Ledere fra hele verden var til stede ved minneseremonien og Duda ba dem sammen forplikte seg «overfor de siste overlevende og vitnene» til å bringe deres budskap videre inn i fremtiden.

Seremonien ble holdt i et enormt telt foran jernbaneporten der hundretusener ble fraktet i kuvogner inn i det som var en dødsfabrikk, en utryddelsesleir. På taket var det projisert et piggtrådgjerde, det samme gjerde som står rett på utsiden, som bidro til at det ikke var noen vei ut for dem som kom inn gjennom porten.

– La oss formidle videre til hele menneskeheten den advarselen dette stedet har gitt opphav til, sa Duda.

Den polske presidenten sa at sannheten om holocaust ikke må dø, og at den som fornekter forbrytelsene som ble begått, «skjender minnet om ofrene».

