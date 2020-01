Grammy-pris til norsk lydtekniker

utenriks

«Lux» er utgitt sammen med dirigent Anita Brevik, Trondheimsolistene og Nidarosdomens Jentekor.

Lindberg har fra før 28 Grammy-nominasjoner, og kan kjempet mot en annen nordmann i kampen om den gjeve Grammy-prisen.

Gisle Kverndokks «Symphonic Dances», innspilt med Stavanger Symfoniorkester i Stavanger konserthus med amerikanske Ken-David Masur som dirigent, var også nominert i kategorien som hedrer den beste surroundlyden.

Men det var altså innspillingen fra Nidarosdomen som trakk det lengste strået. Steinar Larsen er daglig leder i Trondheimsolistene. Han mener prisen er viktig for Trondheim.

– Vi har jo vært på utdelingen i forbindelse med tidligere nomineringer, og da har folk i bransjen alltid reagert på at Morten (Lindberg) aldri har vunnet, så det var på tide for å si det mildt, sier Larsen til Adresseavisen.

Prisen kan også bidra til at internasjonale aktører får øynene opp for Nidarosdomens jentekor, tror dirigent Anita Brevik.

– Det er en helt fantastisk gruppe med jenter som jobber knallhardt for å holde det høye nivået som de faktisk gjør, sier hun til avisen.

«Lux» var ett av seks album som sørget for at Lindberg i tillegg var nominert i kategorien beste produsent. Den Grammy-prisen var det den prisbelønte produsenten Blanton Alspaugh som vant.

Også i fjor vant en nordmann pris under utdelingen, da Jay Z og Beyoncés album «Everything Is Love», der Fredrik William Ball fra Fredrikstad var medprodusent på tre låter, vant Grammy for kategorien Best Urban Contemporary Album.

