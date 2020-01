80 døde av coronavirus i Kina

utenriks

Sentrale kinesiske helsemyndigheter opplyser at det totale antallet smittede i landet mandag er oppe i 2.744, med ytterligere 769 nye tilfeller registrert.

Det skal imidlertid ikke være nye dødsfall utenfor Hubei, der de aller fleste smittetilfellene er blitt registrert.

Smittekilden er så langt ikke kjent, men en teori går ut på at viruset kan ha spredt seg fra ville dyr til salgs på et marked i provinshovedstaden Wuhan, en by med elleve millioner innbyggere.

Foreløpig finnes det ingen vaksine mot viruset, men kinesiske forskere har klart å isolere det, noe som er et viktig skritt på veien for å utvikle en vaksine.

En rekke kinesiske byer har innført reiserestriksjoner og andre tiltak for å forhindre at viruset sprer seg.

