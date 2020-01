utenriks

Zhou Xiangwang sier ifølge den statlige kinesiske kringkasteren CCTV at basert på antall pasienter som er innlagt på sykehus for tester eller observasjon i Wuhan, er det sannsynlig å anta at minst 1.000 nye smittetilfeller vil bli bekreftet snart.

Hittil er det bekreftet til sammen 1.975 tilfeller av virussmitte i Kina, de aller fleste er i Hubei-provinsen der Wuhan ligger.

(©NTB)