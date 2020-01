Trump vil presentere fredsplan før møte med israelske ledere

utenriks

– Det er en bra plan. Det er en plan som virkelig kan fungere, sa Trump til journalister som reiste sammen med presidenten om bord i Air Force One torsdag.

Kunngjøringen kom samme dag som det ble kjent at Trump har invitert Israels statsminister Benjamin Netanyahu og rivalen Benny Gantz til Det hvite hus neste uke.

Begge har takket ja til invitasjonen, og møtet mellom Trump og Netanyahu finner sted 28. januar. Trump bekrefter at planen trolig blir presentert før møtet.

Det er foreløpig ikke kunngjort noen dato for Trumps møte med Gantz, som leder det største opposisjonspartiet i Israel.

USAs visepresident Mike Pence sa tidligere torsdag at hensikten med møtene er å diskutere regionale problemstillinger og muligheter for å få til fred med palestinerne.

USA har imidlertid ikke invitert palestinernes president Mahmoud Abbas til Washington. Palestinerne har tidligere gjort det klart at de ikke akter å forholde seg til planen og har nektet å ha noe med USA å gjøre etter at Trump i 2017 anerkjente Jerusalem som Israels hovedstad.

Den amerikanske presidenten sier han har snakket kort med palestinerne, og at de har et sterkt insentiv for å godkjenne fredsplanen.

– Jeg er sikker på at de vil reagere negativt først, men dette er veldig positivt for dem, sa Trump. Han la til at han veldig gjerne vil få til en fredsavtale.

– Det sies at det er den vanskeligste å få til av alle avtaler, sa Trump.

