Kina bekrefter flere virusdødsfall

Den nasjonale helsekommisjonen opplyser også at 1.072 mistenkte tilfeller av virussmitte blir undersøkt.

Kinesiske forskere mistenker at lungeviruset kan ha smittet mennesker gjennom ulovlig salg av ville dyr på et marked i Wuhan.

Verdens helseorganisasjon (WHO) sier det foreløpig ikke er grunn til å erklære en global helsekrise som følge av utbruddet av det kinesiske coronaviruset.

WHOs generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus opplyste torsdag at det så langt heller ikke er funnet bevis for at viruset har smittet mellom mennesker utenfor Kina.

