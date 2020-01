WHO: Kina-viruset utgjør ingen global krise

utenriks

WHOs generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus opplyser også at det så langt heller ikke er funnet bevis for at viruset har smitte mellom mennesker utenfor Kina.

WHO holdt torsdag en pressekonferanse etter at organisasjonens krisekomité har drøftet situasjonen to dager.

Selv om det ikke erklæres global krise, oppfordrer likevel WHO alle land om å være i beredskap.

– For de fleste gir dette viruset mildere symptomer. De fleste av dem som døde hadde underliggende helseproblemer, opplyste Ghebreyesus.

Til nå er 18 mennesker døde i Kina og over 630 smittetilfeller er påvist. Fem kinesiske byer er isolert i et forsøk på å få kontroll over smitten.

Det er også påvist noen få smittetilfeller i Japan, Thailand, Taiwan, Sør-Korea, Singapore, Macao og USA.

Forskere fra Imperal College i London opplyser at lungeviruset trolig ikke er like farlig som sars-viruset, som tok over 8.000 liv på begynnelsen av 2000-tallet.

(©NTB)