Putin besøkte Abbas i Betlehem

Abbas beskrev Putin som «en personlig venn og en venn av det palestinske folk» da han tok imot den russiske presidenten, ifølge det palestinske nyhetsbyrået Wafa.

Han takket også for «den politiske, økonomiske, sikkerhetsmessige og kulturelle støtten Russland har bidratt med» opp gjennom årene.

De to lederne diskuterte under møtet fredsplanen USAs president Donald Trump for tre år siden lovet å legge fram, men som ingen ennå har sett og som palestinerne har gjort det klart at de ikke akter å forholde seg til.

Israels stadige utvidelse av de ulovlige bosetningene på Vestbredden var ifølge Wafa også tema under samtalen, og det samme var palestinernes plan om å holde valg.

Sist det ble gjennomført presidentvalg i de palestinske områdene var i 2005 og Abbas' presidentperiode utløp egentlig i 2009.

Putin understreket ifølge Wafa sin egen og Russlands vilje til å støtte og samarbeide med palestinerne på alle områder.

